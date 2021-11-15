У Харкові водій напідпитку скоїв масову аварію: що відомо

Троє людей опинилися у лікарні.

Масова аварія сталася у Харкові: троє людей зазнали травм.

Про це розповіли 15 листопада у випуску ТСН.12:00.

Влаштував ДТП водій Mitsubishi. Він спочатку врізався в один легковик, а потім намагався утекти. Коли кермувальник постраждалого авто кинувся за порушником, той лише натиснув на газ. На швидкості він не впорався з кермуванням і врізався по черзі ще у дві машини. Від удару авто перекинулось.

Порушника і ще двох людей з Chevrolet забрали до лікарні. У поліції особу кермувальника, що спричинив аварії, поки не розголошують. За попередніми даними, він був напідпитку. За власними джерелами ТСН, це поліцейський. Справою нині займається Державне бюро розслідувань.

Новини Харкова: водій Mitsubishi влаштував масову автотрощу – троє людей травмовані

Як повідомлялося, моторошна ДТП сталася на в'їзді до Рівного: момент зафіксувала камера спостереження. На відео видно, як легковик таранить електроопору. Після цього його кидає на десятки метрів. Удар був такої сили, що автомобіль просто розірвало. Відірваний моторний відсік зайнявся.

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