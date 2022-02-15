У Харкові водійка Lexus рушила на червоне світло і влаштувала потрійну ДТП

У Харкові водійка Lexus рушила на червоне світло і влаштувала потрійну ДТП

У лікарні постраждала має здати аналіз крові на вміст алкоголю.

У Харкові сталася потрійна автотроща. Водійка Lexus на перехресті рушила на червоне світло, спочатку зіткнулась з легковиком, і за мить її ж машину протаранив кросовер.

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Від удару легковик розвернуло і занесло на узбіччя.

Ушкоджень зазнала водійка Lexus. Її ушпиталили з черепно-мозковою травмою до лікарні.

Інші водії під час зіткнення зазнали легких травм.

У лікарні постраждала має здати аналіз крові на вміст алкоголю. У поліції не виключають, що саме сп‘яніння могло стати причиною аварії.

У Харкові сталася потрійна автотроща | Новини України

Нагадаємо, у Одесі водій на швидкості мчав тротуаром і "припаркувався" в стовп.

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