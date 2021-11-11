У Харкові водійка скоїла наїзд на поліцейського, який перебував на місці резонансного ДТП

У Харкові водійка скоїла наїзд на поліцейського, який перебував на місці резонансного ДТП

Обох учасників дорожньо-транспортної пригоди госпіталізовано.

У четвер, 11 листопада, близько 17.00 водійка легковика Mazda здійснила наїзд на поліцейського, який забезпечував охорону місця ДТП на проспекті Науки, де сьогодні на пішохідному переході водій позашляховика Land Cruiser збив двох 13-річних підлітків.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

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Екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Mazda за порушення Правил дорожнього руху. “Під час спілкування з поліцейськими 35-річна водійка легковика вирішила поїхати з місця, під час чого здійснила наїзд на інспектора патрульної поліції”, - йдеться у повідомленні.

В результаті ДТП травмувалися поліцейський та водійка автомобіля Mazda. Потерпілих доставили до медичного закладу.

Нагадаємо, сьогодні у Харкові на пішохідному переході на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської водій позашляховика Land Cruiser збив двох 13-річних підлітків, які переходили дорогу. Підозрюваного уже затримали правоохоронці.

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