У Харкові ворог завдав удару по казармах льотного училища

Казарми горять.
У Харкові було також завдано повітряного удару по казармах льотного училища на Клочківській, 228.
Про це повідомляє радник глави МВС України Антон Геращенко.
Казарми горять.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, з ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії було завдано таких втрат:
- літаки — 29
- вертольоти — 29
- танки – 198
- бойові броньовані машини — 846
- гармати — 74
- ЗРК "Бук" — 1
- "Гради" — 21
- автомобільна техніка — 291
- цистерни – 60
- БпЛА ОТР2 — 3
- кораблі та катери — 2
- Особовий склад орієнтовно – 5300
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна і дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" і запроваджують санкції.
Як розпочиналася війна Росії проти України:
- Рано вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" із "захисту" Донбасу.
- Відразу ж лунали вибухи у великих містах України — Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріл українських міст і сіл триває.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України запроваджується військовий стан.
- Протягом 24 лютого внаслідок російських обстрілів загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України у Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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