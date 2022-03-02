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У Харкові ворог завдав удару по казармах льотного училища

У Харкові ворог завдав удару по казармах льотного училища

Казарми горять.

У Харкові було також завдано повітряного удару по казармах льотного училища на Клочківській, 228.

Про це повідомляє радник глави МВС України Антон Геращенко.

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Казарми горять.