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У Харкові ворог завдав удару по казармах льотного училища

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У Харкові ворог завдав удару по казармах льотного училища

Про Все - Черкаси

Казарми горять.

У Харкові було також завдано повітряного удару по казармах льотного училища на Клочківській, 228.

Про це повідомляє радник глави МВС України Антон Геращенко.

Казарми горять.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, з ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії було завдано таких втрат:

  • літаки — 29
  • вертольоти — 29
  • танки – 198
  • бойові броньовані машини — 846
  • гармати — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Гради" — 21
  • автомобільна техніка — 291
  • цистерни – 60
  • БпЛА ОТР2 — 3
  • кораблі та катери — 2
  • Особовий склад орієнтовно – 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як розпочиналася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

У Харкові горить газопровід

У Харкові горить газопровід
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