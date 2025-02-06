У Харкові ворожий безпілотник влучив у дах найбільшого ринку міста: які наслідки

У Харкові унаслідок ворожої дронової атаки пошкоджені найбільший ринок міста та інфраструктура транспортного підприємства.

Про це у повідомленні у соцмережах у ніч проти 6 лютого 2025 року заявив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Зокрема, за його словами, удари російських безпілотників були завдані о 23:30 - по Київському району міста, та об 01:00 - по Новобаварському району Харкова.

Далі стало відомо, що у Київському районі міста - найбільші руйнування. Адже у цьому районі російський дрон "Герань-2" влучив у дах ринку, унаслідок вибуху були пошкоджені десятки торгівельних павільйонів. Травмованих на місці немає, проте постраждали охоронці, які були на місці надзвичайної ситуації.

У Новобаварському районі, де сталося влучання на території транспортного підприємства, також - без травмованих.

Нагадаємо, що раніше росіяни, окрім "Шахедів", випустили в українське небо і повітряні кулі.

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