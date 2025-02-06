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У Харкові ворожий безпілотник влучив у дах найбільшого ринку міста: які наслідки

У Харкові ворожий безпілотник влучив у дах найбільшого ринку міста: які наслідки

Унаслідок атаки дісталося харківському ринку / Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Унаслідок ворожої атаки пошкоджені торгівельні павільйони.

У Харкові унаслідок ворожої дронової атаки пошкоджені найбільший ринок міста та інфраструктура транспортного підприємства. 

Про це у повідомленні у соцмережах у ніч проти 6 лютого 2025 року заявив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Зокрема, за його словами, удари російських безпілотників були завдані о 23:30 - по Київському району міста, та об 01:00 - по Новобаварському району Харкова. 

Далі стало відомо, що у Київському районі міста - найбільші руйнування. Адже у цьому районі російський дрон "Герань-2" влучив у дах ринку, унаслідок вибуху були пошкоджені десятки торгівельних павільйонів. Травмованих на місці немає, проте постраждали охоронці, які були на місці надзвичайної ситуації. 

У Новобаварському районі, де сталося влучання на території транспортного підприємства, також - без травмованих.

Нагадаємо, що раніше росіяни, окрім "Шахедів", випустили в українське небо і повітряні кулі

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