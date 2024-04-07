У Харкові ворожий безпілотник влучив у будинок — Терехов

У Харкові ворожий безпілотник влучив у приватний житловий будинок, після чого зайнялась пожежа.

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Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов.

Він заявив, що у Харкові триває робота зі знищення ворожих безпілотників.

"Один з безпілотників влучив у приватний будинок. Пожежа. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 7 квітня запустили по Україні декілька груп ударних безпілотників.

Крім того, ми раніше інформували, що у Повітряних силах показали момент збиття російського безпілотника вночі.

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