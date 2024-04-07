У Харкові ворожий безпілотник влучив у будинок — Терехов

Військові попереджали про загрозу ворожих БпЛА.
У Харкові ворожий безпілотник влучив у приватний житловий будинок, після чого зайнялась пожежа.
Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов.
Він заявив, що у Харкові триває робота зі знищення ворожих безпілотників.
"Один з безпілотників влучив у приватний будинок. Пожежа. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 7 квітня запустили по Україні декілька груп ударних безпілотників.
Крім того, ми раніше інформували, що у Повітряних силах показали момент збиття російського безпілотника вночі.
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