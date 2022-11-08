У Харкові, який потерпає від обстрілів, вродила маракуя (фото)

Маракуя буде дозрівати в приміщенні, адже вона була висаджена пізно.

У Харкові, який чи не щодня потерпає від російських обстрілів, восени вродила маракуя. Усі городні рослини тим часом вже померзли, субтропічний інжир теж скинув листя.

Про це розповів доктор сільськогосподарських наук Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН Сергій Авраменко.

"Така особливість цього виду - низька морозостійкість на початку вегетації та висока - вкінці сезону. Упевнений, що ця малопоширена тропічна культура через... років буде вирощуватися на городах у багатьох українців", - зазначив Авраменко.

Він пояснив, що маракуя непогано дозріває вже після збирання в теплому приміщенні. Однак якщо висадити рослину вчасно, вона дозріватиме і на корню.

Нагадаємо, в одному з сіл на Харківщині місцевий мешканець закопав на своєму городі прапор України. Чоловік не хотів, щоб росіяни осквернили стяг під час окупації.

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