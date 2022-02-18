У Харкові з авто з кортежу Ярославського, яке збило людину, змили сліди ДТП

Експерти з’ясували, що передня частина, колеса та днищ були замиті.

У Харкові експерти зі слідчими оглянули авто із кортежу бізнесмена Ярославського, які збили на смерть чоловіка.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Харківській області.

"Під час слідчих дій вилучені всі об’єкти слідової інформації, які мають значення для встановлення істини ДТП. Також експерти з’ясували, що до моменту вилучення зазначених автомобілів окремі їх елементи, а саме - передня частина, колеса та днищ, були замиті. Це свідчить про спробу фігурантами кримінального провадження знищити слідову інформацію, яка може вказувати на причетність автомобілів до дорожньо-транспортної пригоди, а відтак уникнути відповідальності за вчинення смертельної автопригоди", - повідомили у поліції.

Ретельний огляд раніше вилучених транспортних засобів проведено в рамках призначених комплексних судових експертиз.

Нагадаємо, що вечері 9 лютого на трасі Київ-Харків-Довжанський авто їхало з Чугуєва в напрямку Харкова та на смерть збило пішохода. Винуватцем аварії став автомобіль із кортежу Ярославського. Водій авто не зупинився і помчав далі. В МВС України 10 лютого повідомили, що правоохоронці викликали на допит Ярославського.

Бізнесмен Олександр Ярославський заявив, що спав удома в той момент, коли авто з, ймовірно, його кортежу на смерть збило чоловіка в Харківській області. В компанії Ярославського DCH повідомили, що за кермом авто зі знайденими на місці ДТП номерними знаками був водій, який працює в одній із допоміжних служб компанії.

Згодом з обласного бюро судово-медичної експертизи зникли докази у справі про смертельну ДТП з кортежем Олександра Ярославського. Після розголосу у ЗМІ зниклий пакет з речами загиблого дивним чином знайшовся у підсобному приміщенні моргу у Чугуєві.

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Раніше повідомлялося про те, що відкрито кримінальне провадження за фактом зникнення з Чугуївського районного відділу Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи одягу загиблого в автопригоді чоловіка (посилання на цей матеріал). А вже 14 лютого речові докази «знайшлися» в службовому приміщенні цієї установи (посилання на цей матеріал).