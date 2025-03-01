У Харкові з медзакладу евакуювали понад 60 людей, кількість постраждалих збільшилася (фото)

Загалом по місту цієї ночі було завдано 9 ударів БПЛА "Шахед".

У Харкові з медичного закладу, пошкодженого внаслідок удару ворожого безпілотника, евакуйовано більше 60 пацієнтів. Кількість постраждалих збільшилася до семи людей.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов у Телеграм.

У Харкові евакуюють людей / Фото: Новини.LIVE

"Внаслідок ворожих ударів по Харкову пʼятьом постраждалим надали медичну допомогу на місці, без госпіталізації", - додав він.

За словами мера, загалом по місту цієї ночі було завдано 9 ударів БПЛА типу "Шахед".

У Харкові з медзакладу евакуюють людей / Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у Харкові у ніч проти 1 березня 2025 року проводиться евакуація понад 50 людей з медичного закладу, куди влучила армія Росії.