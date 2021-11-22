У Харкові з підвіконня 9 поверху зірвалася дівчина, яка мила вікна

Дівчина загинула на місці.
У Харкові з 9 поверху випала 24-річна дівчина. Від отриманих травм вона загинула на місці.
Про це повідомляє "ТРУХА".
Нещасний випадок стався учора, 21 листопада на вулиці Гвардійців Широнінців. Дівчина мила вікна на 9 поверсі, невдало вилізла на підвіконня, послизнулася і впала з висоти. Від отриманих травм вона померла на місці.
Дівчина була громадянкою Азербайджану. Після того, що сталося, її матір госпіталізували.
Нагадаємо, що в Запоріжжі дівчина вирішила вкоротити собі віку, стрибнувши з мосту. В результаті її виловили з води живою і доправили з травмами до медзакладу.
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