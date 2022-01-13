У Харкові з приміщення універститету ім. Каразіна евакуювали студентів та викладачів: що сталося

У Харкові з приміщення універститету ім. Каразіна евакуювали студентів та викладачів: що сталося

Спрацювали сирени і всі присутні залишили будівлю.

У Харкові в Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна сталося займання. Через це з будівлі евакуювали студентів та персонал.

Про це повідомляють у Мережі.

Очевидці зазначають, що в будівлі університету сталося задимлення і спрацювала сирена, а дим поширився на кілька поверхів. Через це роботу навчального закладу призупинили, а всіх людей евакуювали.

Зараз на місці працюють рятувальники.

Нагадаємо, що в одному з багатоповерхових будинків Києва спалахнула пожежа через електрообігрівач, який забула вимкнути мешканка.

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