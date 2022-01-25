У Харкові з СІЗО випустили водія, який, перебуваючи під наркотиками, збив двох дітей на "зебрі"

У Харкові з СІЗО випустили водія, який, перебуваючи під наркотиками, збив двох дітей на "зебрі"

Порушника відправили під домашній арешт.

У Харкові суд змінив запобіжний захід водію Toyota Land Cruiser Дмитру Лисенку, якого звинувачують у наїзді на двох дітей на проспекті Науки 11 листопада. Чоловік, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, проїхав на червоне світло і збив 13-річних хлопчика і дівчинку.

Про це повідомляє Харків Times з посиланням на речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка.

Рішення про зміну запобіжного заходу суд ухвалив учора, 24 січня.

"Експертиза встановила у дітей пошкодження легкої та середньої тяжкості. Відповідно, статтю перекваліфікували ч. 1 ст. 286", - розповів Дмитро Чубенко.

Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, карається штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Новини України: у Харкові водій позашляховика збив на пішохідному переході людей

Нагадаємо, що у Харкові підлітки, які переходили дорогу пішохідним переходом, потрапили під колеса водія позашляховика. Діти отримали струс мозку та забій м'яких тканин. Постраждалій дівчині медики зашили рану на голові.

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