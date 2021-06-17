У Харкові з'явиться муніципальна швидка допомога, здатна миттєво реагувати на виклики - Терехов Актуально

Терехов назвав медичну реформу, яка призвела до такого стану справ, катастрофою.

У Харкові створять швидку медичну допомогу, яка буде під контролем муніципалітету і зможе швидко реагувати на виклики городян.

Про це заявив виконувач обов'язків міського голови Ігор Терехов.

За його словами, нинішню ситуацію необхідно виправити: "У такому мегаполісі швидка допомога не належить муніципалітету, не належить місту Харкову. Я особисто підтверджую - до швидкої допомоги достукатися неможливо".

Терехов назвав медичну реформу, яка призвела до такого стану справ, катастрофою. "Це бездарна реформа, плоди ми сьогодні вигрібаємо все разом", - зазначив він.

Для того, щоб виправити помилки, місто створить власну систему надання швидкої медичної допомоги. Проєкт фінансування на 2022 рік уже розробляється.

"У нас є розрахунки, є розуміння організації та управління цією системою. Ми забезпечимо, щоб "швидка" миттєво реагувала на виклики", - заявив в.о. мера Харкова.

Раніше повідомлялося, що в Харкові прокладуть 127 км вело-пішохідних маршрутів і створять єдину систему паркових зон.

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