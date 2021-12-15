У Харкові з'явиться пам'ятник Кернесу: який він матиме вигляд (фото)

У Харкові з'явиться пам'ятник Кернесу: який він матиме вигляд (фото)

Монумент встановлять на місці поховання колишнього мера на міському цвинтарі №2.

У Харкові встановлять пам’ятник на могилі Геннадія Кернеса, який був головою міста у 2010-2020 роках.

Про це повідомили на сайті Харківської міськради, опублікувавши відповідні фото.

Як зауважив чинний мер Ігор Терехов, пам’ятник буде передавати характер Кернеса.

“Пам'ятник має бути динамічним, адже суть Геннадія Адольфовича — це постійний рух, робота, перетворення. Тому ми обрали той монумент, який відповідає його характеру”, - сказав під час відвідин майстерні скульптора Олександра Рідного, який займається його виготовленням.

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Водночас харківський мер зазначив, що всі проєкти, які розглядалися, мають право на життя, адже його попередник був багатогранною особистістю.

Серед усіх варіантів було обрано той, який зображує Кернеса під час ходьби з піднятою вгору рукою із його відомим жестом.

Монумент встановлять на місці поховання Геннадія Кернеса на міському цвинтарі №2.

Нагадаємо, у листопаді цього року у Харкові відбулися вибори міського голови. Переможцем став Ігор Терехов, який майже рік виконував обов'язки мера після смерті Геннадія Кернеса.

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