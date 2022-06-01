У Харкові з юридичного універститету відрахували студентку, яка співпрацювала з окупантами Маріуполя

У Харкові з юридичного універститету відрахували студентку, яка співпрацювала з окупантами Маріуполя

Колаборантку з Маріуполя відрахували з престижного харківського ЗВО.

У Харкові з Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого відрахували студенкту, яка співпрацює з окупантами у Маріуполі.

Про це пише пресслужба ВНЗ.

У навчальному закладі наголосили, що у них "немає місця колаборантам та зрадникам, які обрали сторону окупанта".

"За останні декілька днів різними ЗМІ та пабліками в соціальних мережах поширилася інформація про те, що начебто студентка університету співпрацює з окупаційною владою. І на подібні прояви реагуємо невідкладно. Відповідно до наказу ректора №192-С від 27.05.2022 Афанасьєва Аміна Віталіївна була відрахована з університету", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Афанасьєва перестала бути студенткою університету ще до того, як інформація про її колабораціонізм була поширена у ЗМІ. Подальшу правову оцінку дій колаборантки мають дати правоохоронні органи.

Раніше у соцмережах з'явилася інформація про те, що в окупованому Маріуполі студентка НЮУ ім. Ярослава Мудрого Аміна Афанасьєва працює на посаді керівника так званої громадської приймальні руху "Донецька республіка". Афанассьєва розповідала пропагандистським ЗМІ про відновлення Маріуполя.

Раніше у МВС розповіли про поліцейських-зрадників, які перейшли на бік окупантів.

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