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У Харкові, Запоріжжі та Дніпрі пролунали вибухи: негайно в укриття

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У Харкові, Запоріжжі та Дніпрі пролунали вибухи: негайно в укриття

Фото: ТСН.ua

У ніч проти 10 лютого у кількох українських містах пролунали сильні вибухи.

У ніч проти 10 лютого у більшості українських областей оголошена повітряна тривога.

Незабаром після її оголошення з'явилися повідомлення про вибухи у Запоріжжі, Харкові та Дніпрі

Нехай пройдіть в укриття, потурбуйтеся про власну безпеку та безпеку ваших рідних. Будьте обмежені. Масована атака продовжується. Не забувайте про правило "двох стін". Обстріли українських міст продовжуються!

За попередньою інформацією є загроза пусків ЗРК С-300 по Харкову та пуски "Калібрів" зі східного узбережжя Криму.

Нагадаємо, що раніше 10 лютого у низці українських міст пролунали потужні вибухи, зокрема:

Наразі немає детальних подробиць від влади щодо цих вибухів.

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Дата публікації
Перегляди
5212
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