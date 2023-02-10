У Харкові, Запоріжжі та Дніпрі пролунали вибухи: негайно в укриття

У ніч проти 10 лютого у кількох українських містах пролунали сильні вибухи.

У ніч проти 10 лютого у більшості українських областей оголошена повітряна тривога.

Незабаром після її оголошення з'явилися повідомлення про вибухи у Запоріжжі, Харкові та Дніпрі

Нехай пройдіть в укриття, потурбуйтеся про власну безпеку та безпеку ваших рідних. Будьте обмежені. Масована атака продовжується. Не забувайте про правило "двох стін". Обстріли українських міст продовжуються!

За попередньою інформацією є загроза пусків ЗРК С-300 по Харкову та пуски "Калібрів" зі східного узбережжя Криму.

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Нагадаємо, що раніше 10 лютого у низці українських міст пролунали потужні вибухи, зокрема:

Наразі немає детальних подробиць від влади щодо цих вибухів.

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