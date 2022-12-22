У Харкові запрацювали ялинкові базари: у скільки обійдеться живе дерево

Вартість живих дерев стартує від 200 гривень.
У Харкові почали продавати новорічні ялинки. У місті зареєстрували 22 майданчики, де можна придбати живе дерево.
Про це повідомили у Харківській міській раді.
Наголошується, що зареєстровано 22 майданчики. Зокрема, у Шевченківському, Слобідському, Немишлянському, Салтівському та Індустріальному районах міста. Ялинки продаватимуть на території деяких ринків: "Сумському", "Новосалтівському".
"Через активні бойові дії в Україні, цього року кількість ялинкових базарів в Харкові значно менша, ніж торік. Ціни на ялинки залишилися приблизно на рівні цін 2021-го", - йдеться у повідомленні.
Ціни на живі ялинки у Харкові стартують від 200 гривень:
- максимальна вартість - 1,5 тис. гривень;
- ялинка з гілок на підставці обійдеться від 150 гривень.
Нагадаємо, у Києві від 15 грудня запрацювали ялинкові базари. На них можна офіційно придбати хвойне дерево, яке має чіп та документи. Дерева привезені з лісових господарств Волинської, Івано-Франківської, Хмельницької та Чернігівських областей.
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