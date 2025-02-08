У Харкові запустять нову систему оповіщення: місце обстрілу визначатимуть за секунди

Нова система оповіщення про повітряну тривогу працюватиме окремо для міста та регіону.

У Харкові завершили налаштування нової системи оповіщення про загрози атак з боку російських війсь. Завдяки цій системі вдасться у десять разів швидше визначати місце обстрілу.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону.

За його словами, фахівці значно вдосконалили моніторинг загроз і скоротили час виявлення місця обстрілу. Тепер - замість трьох хвилин це займатиме лише 15-25 секунд. Це дозволяє швидше реагувати та підвищити безпеку мешканців.

Також у місті покращили радіозв’язок для служб та встановили сучасні системи відеоспостереження для оперативного реагування.

Зауважимо, що 26 січня 2024-го депутати Харківської міськради ухвалили рішення про створення нової диференційованої системи оповіщення про повітряну тривогу.

Як повідомлялося, ворог змінив тактику атаки на Харків. У січні росіяни атакували переважно дронами. Хоча обстріли були не так масовані, як раніше, вони завдали значної шкоди харків'янам.

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