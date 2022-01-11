У Харкові зареєстрували випадок малярії: хто захворів

Захворів іноземний студент.

У Харкові зареєстровано випадок малярії.

Про це повідомили у пресслужбі Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Хворобу виявили у студента з Республіки Конго. Хлопецб приїхав до Харкова на початку року на навчання.

Збудники малярії у нього виявили під час медогляду. Студента шпиталізували до Міської лікарні №31. За місцем його проживання провели "епідеміологічне розслідування та комплекс протиепідемічних заходів".

До слова, малярія - це інфекційне захворювання, що передається людині при укусі комара роду Anopheles і супроводжуються ознобами, збільшенням розмірів печінки та селезінки, лихоманкою, анемією. Малярія має хронічний рецидивуючий перебіг.

Як повідомлялося, ВООЗ схвалила застосування першої в світі вакцини проти малярії. Фахівці організації назвали схвалення "історичним моментом" - розробка препарату тривала понад 30 років. Вакцина запобігає зараженню в 39% випадків, і в 29% - зменшує ризик важкого перебігу хвороби. Однак в поєднанні з протималярійними препаратами її ефективність підвищується до 70%, з'ясували вчені з Лондонської школи гігієни і тропічної медицини.

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