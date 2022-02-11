У Харкові засудили чоловіка, який побив, зґвалтував і пограбував дівчину

У Харкові засудили чоловіка, який побив, зґвалтував і пограбував дівчину

Суд виніс вирок 33-річному ґвалтівнику

У Харкові 33-річний місцевий житель отримав 9 років позбавлення волі за зґвалтування дівчини.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

Чоловіка звинувачували у зґвалтуванні, розбої та умисному тілесному ушкодженні середньої тяжкості (ч. 1 ст. 152, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 122 КК України).

Судом встановлено, що у листопаді 2020 року у Холодногірському районі Харкова чоловік почав переслідувати дівчину. Коли вона зупинилась, він раптово став завдавати їй чисельні удари по голові та тілу, після чого зґвалтував її.

Далі він змусив потерпілу віддати йому мобільний телефон, погрожуючи дівчині пістолетом.

Після отримання тілесних ушкоджень потерпіла знепритомніла, а злочинець втік з місця злочину.

"Вироком Ленінського районного суду м. Харкова чоловіка визнано винним та призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі", - зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, що Верховний Суд України засудив до довічного ув'язнення жителя Рівненської області, який систематично ґвалтував малолітню доньку своєї співмешканки.

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