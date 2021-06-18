У Харкові засудили жінку, яка під час сварки з матір'ю пожбурила новонародженого сина на підлогу

В результаті дій матері хлопчик отримав важкі травми.

У Харкові Дзержинський районний суд виніс вирок жінці, яка травмувала свого новонародженого сина. Вона через роздратування на свою матір пожбурила малюка на підлогу.

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Про це повідомляє Depo.Харків.

Подія сталася в листопаді 2015 року. Обвинувачена, тримаючи в руках свою новонароджену дитину, під час сварки з матір’ю, свідомо кинула сина на підлогу. В результаті хлопчик отримав тяжкі тілесні ушкодження - забій головного мозку, внутрішньо черепові крововиливи, перелом кісток черепу.

Жінка заявила, що намагалася піти з дому, але мати її зупиняла, через що виникла сварка і вона кинула дитину на підлогу.

У червні 2016 року жінку позбавили батьківських прав.

Суд визнав жінку винною у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України і призначив їй покарання у виді п`яти років та трьох місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Петриківці районний суд виніс вирок 30-річній жінці, яка із необережності вбила 4-місячну дитину. Вона визнана винною і проведе 4 роки за ґратами.

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