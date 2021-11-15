У Харкові затримали бойовика “Ісламської держави”: фото та відео

Іноземець перебував у міжнародному розшуку Інтерполу за підозрою у вчиненні злочинів, пов’язаних із терористичною діяльністю.
Спільна операція контррозвідки СБУ та Нацполіції завершилася затриманням у Харкові громадянина Таджикистану, який належить до терористичних організацій “Ісламська партія Туркестану” та “Ісламська держава Іраку”.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
За даними української спецслужби, 29-річний чоловік у 2017 році займався вербуванням та відправленням бойовиків для збройних конфліктів у Сирії та Іраку. У 2021 році він незаконно прибув на територію України, намагаючись уникнути кримінальної відповідальності.
Як повідомили в Нацполіції, громадянина Таджикистану на батьківщині звинувачують в організації злочинної групи. Йому загрожує до 12 років тюремного ув’язнення.
Нагадаємо, раніше в Одеській області працівники Служби безпеки України затримали учасника міжнародної терористичної організації “Ісламська держава”. Він нелегально перебував у нашій країні.
Читайте також: