У Харкові затримали групу іноземців-нелегалів, які працювали доставниками їжі

За фактом події правоохоронці склали на нелегалів адміністративні протоколи.

У Харкові п'ятеро іноземців-нелегалів влаштувалися на роботу в службу доставки їжі. У стосовно їх копи склали адмінпротоколи.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

“В ході відпрацювання поліцейські встановили п’ять осіб, з яких троє — громадяни Узбекистану, громадянин Марокко та громадянин Єгипту, які приїхали до нашої країни на навчання у закладах вищої освіти. Замість занять зазначені іноземці працювали кур’єрами у службах доставки їжі. Відповідних дозволів на працевлаштування ніхто з них не мав”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції.

За фактом події правоохоронці склали на нелегалів адміністративні протоколи за статтею 203 ("Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України”) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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