У Харкові затримали наркокур'єра із товаром на 1,3 млн грн (фото)

У Харкові затримали наркокур'єра із товаром на 1,3 млн грн (фото)

Поліцейські вилучили у чоловіка 820 "закладок" з наркотичними речовинами.

У Харкові поліцейські 28 червня затримали наркокур'єра. У нього вилучили 820 "закладок" з наркотичними речовинами та 2,5 кілограми психотропних речовин.

Загальна вартість товару за цінами чорного ринку складає 1,3 млн грн.

Про це повідомляє Поліція Харківської області.

"В ході проведення поверхневої перевірки та огляду особистих речей у чоловіка працівники поліції виявили наркотичні засоби та психотропні речовини у особливо великих розмірах. Заборонені речовини він зберігав з метою подальшого збуту", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вилучили у 42-річного харків’янина 820 "закладок" із наркотичними засобами та психотропними речовинам, такими як канабіс, амфетамін, PVP.

Наркотики були розфасовані різними "дозами". Речові докази направлені на експертне дослідження.

Зловмисник затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 6 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Італії поліція конфіскувала понад 4 тонни кокаїну. Правоохоронці заявили, що це одна з найбільших партій наркотиків, вилучених у Європі.

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