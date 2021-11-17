У Харкові затримали підлітків, які курили в метро: ними виявилися учні спортколеджу

У Харкові затримали підлітків, які курили в метро: ними виявилися учні спортколеджу

На батьків підлітків правоохоронці склали протоколи.

У Харкові співробітники поліції метрополітену розшукали підлітків, які курили на станції метро "Героїв праці". Ними виявились учні старших класів Харківського фахового коледжу спорту.

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Про це повідомляють у відділі поліції метрополітену Харкова.

Так, 5 листопада у Мережі з'явилося відео, на якому четверо хлопців-підлітків на станції метро "Герої праці" просто на платформі палять. Користувачі соцмереж обурилися витівкою підлітків.

Правоохоронці відреагували на цей випадок і розшукали порушників. З ними провели профілактичну бесіду представники ювенальної превенції. За паління в громадських місцях передбачена адміністративна відповідальність.

Хлопцям, які курили на платформі, ще не виповнилося 16 років і підлітки є неповнолітніми, за їхні розваги відповідатимуть батьки.

"Стосовно батьків складено адміністративні протоколи за статтею 184 ч. 3 Кодексу України про адміністративне порушення – це вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років правопорушення, відповідальність за яке передбачено цим Кодексом", - зазначили у пресслужбі поліції метрополітену.

Нагадаємо, що у Києві у метро пасажири зафільмували дивакуватий інцидент. Чоловік дістав з рюкзака газовий примус та сосиску і підсмажив її на очах у десятка пасажирів.

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