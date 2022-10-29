У Харкові затримали порушника комендантської години: міг співпрацювати з ворогом

Чоловік листувався з абонентами з РФ.

У Харкові під час комендантської години виявили правопорушника. Під час огляду в його телефоні знайшли листування з російськими абонентами. Це може свідчити про співпрацю з окупантами агресорки Росії.

Про це повідомив заступник керівника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За йог словами, зрадник у меседжах всіляко демонстрував свою прихильність загарбникам та надсилав їм координати населених пунктів Харківської області.

"Підсвинок встиг і підзаробити на війні. Виявили скріншоти з перерахунками з російського банку", - написав Білошицький.

Як повідомлялося, у Житомирі посадовиця ліцею виправдовувала агресію РФ. Зокрема, житомирянка намагалася переконати своїх колег, що українська влада спровокувала Москву, яка проводить "спецоперацю", стріляти. акож підозрювана виправдовувала злочини російських збройних сил.

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