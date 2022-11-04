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У Харкові затримали путінську прихильницю: працювала в окупаційній адміністрації та збирала данину

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Харкові затримали путінську прихильницю: працювала в окупаційній адміністрації та збирала данину

Фото: lviv.depo.ua

Жінка з власної волі підтримала окупантів.

У Харкові правоохоронці затримали прихильницю путінських військ. Під час окупації Куп'янська вона перейшла на бік російських загарбників та збирала "податки".

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Зазначається, що зрадниця сама вирішила домовитися з окупантами про співпрацю, коли російські війська зайшли до Куп’янська. "Зрадниця одразу пішла з ними домовлятися. Розказала, що працювала в місцевій податковій і може надати дані місцевих платників податків", - йдеться у повідомленні.

Активну путіністку прийняли працювати до окупаційної адміністрації. Вона допомагала росіянам вести документообіг, а також збирати "данину" з місцевого населення під виглядом податків.

Коли з міста окупанти втекли, зрадниця також втекла, але не до РФ, а до українського Харкова. ДБР вдалося встановити, де ховається колишня працівниця Куп’янської державної податкової інспекції. Її затримали. Зрадниці повідомлено про підозру у державній зраді. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала депутата Курилівської сільської ради. Він почав співпрацювати з окупантами, організувавши вивезення українського зерна до Росії. Також зрадник надав окупантам доступ до логістичних складів для базування та ремонту техніки.

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Дата публікації
Перегляди
1094
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