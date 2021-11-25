У Харкові затримали водія вантажівки, яка розчавила таксі з трьома людьми: видео моменту ДТП

У Харкові затримали водія вантажівки, яка розчавила таксі з трьома людьми: видео моменту ДТП

Водію загрожує до 10 років позбавлення волі.

У Харкові затримали 41-річного водія вантажівки, яка у Харкові 25 листопада розчавила таксі із трьома людьми. У поліції повідомили, що причиною аварії стало те, що водій фури поїхав на червоний сигнал світлофора.

Про це повідомили в Нацполіції Харківської області.

Водія вантажівки уже затримали. У поліції також розповіли про ймовірні причини ДТП. За даними правоохоронців це сталось через те, що водій фури поїхав на червоний сигнал світлофора.

"Відбулося зіткнення автомобіля Chevrolet Nubira, який рухався зі сторони міста Вовчанськ в напрямку міста Харкова та перетинав вказане перехрестя на зелений сигнал світлофора, з автомобілем MAN з напівпричепом, який рухався по кільцевій дорозі зі сторони села Затишшя в напрямку автодороги "Харків-Липці", та перетинав це перехрестя на червоний сигнал світлофора", — розповів т.в.о. начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

За даними поліції, після цього вантажівка MAN перекинулась на смугу зустрічного руху, де саме їхало таксі.

"Після зіткнення транспортних засобів автомобіль MAN з напівпричепом перекинувся на лівий борт на зустрічну смугу руху, де в цей час перебував автомобіль таксі Renault Logan. Крім того, напівпричеп зачепив і автомобіль Suzuki СХ-4, який в цей час також був на зустрічній смузі руху", - йдеться у повідомленні.

У ДТП загинуло троє людей - водій таксі та пасажирка із малолітньою дитиною. Також госпіталізували водіїв автомобілів Chevrolet, Suzuki та одного пасажира.

У прокуратурі опублікували відео моменту смертельної ДТП.

У поліції відкрили провадження за ч.3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі від 5 до 10 років.

Нагадаємо:

У Харкові на окружній дорозі 25 листопада вантажівка із щебенем перекинулась посеред дороги та розчавила автомобіль таксі, у якому було троє людей.

У ДТП на окружній дорозі Харкова, в якій 25 листопада вантажівка розчавила таксі, загинуло троє людей. Це - чоловік, жінка та дитина, віком орієнтовно 3-4 роки.

Очевидиця ДТП у Харкові, у якій вантажівка розчавила таксі, розповіла про момент аварії. За її словами, жертв могло бути більше, адже під вантажівку ледь не потрапив автобус.

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