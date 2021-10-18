У Харкові зайняті усі ліжка з киснем для пацієнтів з COVID-19

У Харкові зайняті усі ліжка з киснем для пацієнтів з COVID-19

Зараз для хворих шукають місця ів інших лікарнях регіону.

У Харкові зайняті усі ліжка для COVID-хворих з високопотоковим киснем. Пацієнтів доправляють в інші заклади регіону.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на слова заступниці директора Департаменту охорони здоров'я Олени Головіної.

За її словами всі точки з киснем у лікарнях Харкова зайняті.

"На сьогодні зайняті усі", — сказала Головіна.

Вона додала, що у Харкові 1540 ліжок для хворих на коронавірус, а у стаціонарі зараз перебуває 1149 пацієнтів.

"Так, були такі випадки, коли стояли швидкі, вирішувалося питання про кисневі точки реанімаційних ліжок, тому що, дійсно, з 719 точок, які на сьогодні у нас підключені до потокового кисню, усі зайняті, вирішувалося питання, куди направити: або в реанімацію, або можна покласти на звичайне ліжко, підключити до концентратора, і хворий зможе дихати", — сказала Головіна.

За її словами, усіх хворих, яких привозила швидка, госпіталізували до лікувальних закладів. Також Олена Головіна повідомила, що у 13-й лікарні облаштували 113 точок, які працюють "у тестовому режимі", планується запуск нових кисневих місць ще у двох медзакладах.

"Зараз ще йде монтаж нових кисневих точок у 17-й лікарні та розглядається питання про встановлення, розширення кисневих точок у 8-й лікарні, яку ми відкрили буквально тиждень тому", — сказала Головіна.

Вона зазначила, що якщо у лікарнях Харкова немає місць з киснем, пацієнтів везуть до інших лікарень області.

"Ми працюємо на сьогодні в єдиному медичному просторі, у нас немає розмежування", - сказала Олена Головіна.

Нагадаємо, що у Одесі у лікарнях вже немає місць для важко хворих пацієнтів з коронавірусом, а швидкої доводиться чекати по кілька годин.

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