У Харкові зберігається відбиток руки Бельмондо: фото

Знаменитий актор побував у місті десять років тому як почесний гість міжнародного кінофестивалю.

У місті Харкові назавжди залишився відбиток руки легендарного французького актора Жана-Поля Бельмондо, який у понеділок, 6 вересня, помер у віці 88 років.

Про це нагадали в Telegram-каналі "ТруХа", опублікувавши фото пам’ятного знака.

У 2011 році Жан-Поль Бельмондо був почесним гостем III Міжнародного фестивалю короткометражного кіно “Харківський бузок”. Тоді у Харкові він залишив частинку себе: відбиток долоні. Його можна побачити на Алеї зірок, яка розташована в саду Шевченка.

Жан-Поль Бельмондо запам’ятався глядачам за ролями в культових фільмах: "Професіонал" з безсмертним саундтреком Морріконе, "Чудовий", "Ас з асів", "Чудовисько", "Хто є хто?", "Гра в чотири руки" і багатьох інших.

Нагадаємо, у липні цього року в "коронавірусній" лікарні під Москвою помер відомий російський музикант та актор Петро Мамонов. 70-річний рок-музикант перебував в лікарні після ускладнень коронавірусної хвороби.

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