У Харкові збили на смерть чоловіка та жінку: поліція розшукує свідків ДТП (фото)

В ДТП на проспекті Героїв Сталінграда в Харкові загинули чоловік та жінка. Спершу одна маишна збила пішоходів, а потім на чоловіка наїхало ще й друге авто.

Сьогодні, 20 грудня, у Харкові чоловік та жінка потрапили під колеса автомобіля "ВАЗ". Потім на чоловіка наїхав ще й Hyundai Sonata. Від отриманих травм пішоходи померли.

Про це повідомили у поліції Харківської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 06:30 на проспекті Героїв Сталінграда, 189.

"Автомобіль "ВАЗ-2109" під керуванням 45-річного водія скоїв наїзд на чоловіка та жінку. В подальшому на чоловіка наїхав автомобіль Hyundai Sonata. В результаті події 73-річний чоловік та 74-річна жінка загинули", - йдеться у повідомленні.

На місце події виїжджали працівники слідчо-оперативної групи. За попередніми даними, водії автомобілів були тверезі.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Всі обставини аварії встановлюються.

Правоохоронці просять очевидців дорожньо-транспортної пригоди звертатися за телефоном: 066-145-85-78 або до відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУ Національної поліції в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Маяковського, 22, до слідчого Олександра Єльникова.

Нагадаємо, у ДТП в Італії загинула 38-річна українка Вікторія Нетреба. У Мережі розшукують родичів жінки.

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