У Києві поповнення на Площі зірок: чиї імена з'явилися на золотих табличках

У Києві поповнення на Площі зірок: чиї імена з'явилися на золотих табличках

На площі з'явилися імена олімпійських спортсменів.

Поповнення на Площі зірок у Києві. До золотих табличок на честь відомих українців додали ще три імені. Це – спортсмени-олімпійці, які цьогоріч виборювали нагороди на іграх в Токіо.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 15 вересня.

Бронзовий призер каратист Станіслав Горуна, борчиня Ірина Коляденко, яка також виборола третє місце. І чемпіон Олімпіади борець Жан Беленюк. Він також отримав відзнаку Книги рекордів як перший народний депутат, який став олімпійським чемпіоном. Загалом на Площі зірок вже 77 іменних відзнак.

“Я задумувався про те, чи є діючі парламентарі різноманітних країн, які вигравали золото Олімпійських ігор. Я про таке ніколи не чув”, – сказав борець Жан Беленюк.

“За цією зіркою дуже багато роботи. Вона просто неоціненна. Так же само як і медаль з Олімпійських ігор”, – додала борчиня Ірина Коляденко.

Новини України: до золотих табличок на Площі зірок у Києві додали імена трьох олімпійців

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