У Харкові згоріли шість автомобілів, вартістю в мільйони гривень (фото)

У Харкові згоріли шість автомобілів, вартістю в мільйони гривень (фото)

Що саме стало причиною пожежі, наразі невідомо. В обставинах розбираються правоохоронці.

У Харкові вночі 15 вересня на автостоянці згоріли шість автомобілів. Вогонь рятувальники гасили за допомогою піни.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС області.

Також читайте Вигоріло 120 кв метрів: у курортній Затоці сталася масштабна пожежа на базі відпочинку

Як стало відомо, подія трапилася на автостоянці, що знаходиться на вулиці Гагаріна. Коли надзвичайники прибули на місце події, вогнем вже було охоплено шість транспортних засобів.

Спершу загорівся автомобіль Toyota Rav4. Полум'я було такої сили, що воно в лічені хвилини перекинулося на інші авто. В цілому вогнем пошкоджено дві Toyota Camry, ще одна Toyota Rav4, а також Daewoo Lanos і Hyundai IX

“Рятувальники негайно вжили заходи щодо гасіння пожежі. Палаючі автомобілі вкрили шаром піни. Постраждалих немає”, — підкреслили в пресслужбі ДСНС області.

Що саме стало причиною пожежі, наразі невідомо. В обставинах події розбираються правоохоронці.

Новини України: у Рівному спалахнула пожежа через електронну сигарету

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання