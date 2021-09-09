У Харкові жінці ледь не відірвало голову тролейбусними дротами (відео)

У Харкові жінці ледь не відірвало голову тролейбусними дротами (відео)

Штанги тролейбуса раптом злетіли, а дроти буквально змели жінку на землю.

У Харкові жінка отримала травму голови в результаті падіння тролейбусних дротів. Вони буквально звалили жінку на землю.

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Про це повідомляють у телеграм-каналі Новини.Live Kharkiv.

Інцидент стався поблизу зупинки громадського транспорту на вулиці Сумській. У тролейбуса злетіли штанги, а дроти, які опинилися у повітрі, буквально змели жінку, яка йшла повз, на асфальт, вдаривши по голові.

Перехожа впала на землю і вдарилася головою.

Очевидці викликали швидку. 75-річну постраждалу забрали до медзакладу. Медики встановили в неї розсічення.

У Харкові жінці ледь не відірвало голову тролейбусними дротами

Нагадаємо, що у Болградському районі Одеської області 10-річного хлопчика вдома вдарило струмом, коли він взявся молоти зерно на побутовій круподерці.

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