У Харкові жінка на Tesla влаштувала перегони з поліцейськими та "програла" автомобіль (відео)

У Харкові жінка на Tesla влаштувала перегони з поліцейськими та "програла" автомобіль (відео)

Копи наздогнали жінку і склали щодо неї одразу кілька протоколів.

У Харкові патрульні поліцейські зупинили водійку елітного автомобіля, яка керувала транспортним засобом “підшофе”. Після медогляду, жінка спробувала втекти від правоохоронців.

Про це пише видання NewsRoom.

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Як з'ясувалося, інцидент стався на Московському проспекті. Там правоохоронці зупинили жінку, яка керувала автомобілем Tesla. Під час спілкування з водієм правоохоронці запропонували їй пройти медогляд. У результаті прилад показав, що у громадянці в крові — 1,81 проміле спирту.

Коли поліцейські почали складати на її протокол про керування у нетверезому стані, жінка сіла в автомобіль і спробувала втекти. Проте зробити цього не вдалося — копи її наздогнали та заблокували.

Як підсумок: харків'янка отримала ще кілька протоколів про невиконання вимог щодо зупинки та їзди на заборонений сигнал світлофора. Автомобіль Tesla вилучили та відправили на штрафстоянку.

Нагадаємо, що під Харковом вантажівка перекинулася на таксі з пасажирами: водій MAN був напідпитку.

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