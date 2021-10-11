У Харкові жінка під дією "солей" заявила про зґвалтування її 10-річного сина

У Харкові жінка під дією "солей" заявила про зґвалтування її 10-річного сина

Правоохоронці заяву жінки перевірили і склали на неї протокол.

У Харкові наркозалежна жінка повідомила до поліції про зґвалтування її 10-річного сина.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Харківській області.

До Харківського районного управління поліції надійшло повідомлення від 31-річної мешканки Харкова про зґвалтування її 10-річного сина. Під час перевірки факт зґвалтування не підтвердився, протиправних дій стосовно хлопчика ніхто не вчиняв.

Як розповіла 54-річна мати заявниці, її донька систематично вживає наркотики та під їхнім впливом викликає поліцію. Також жінка повідомила, що донька вчиняє вдома сварки, облаює її та погрожує фізичною розправою.

Поліцейські склали стосовно 31-річної жінки адмініпротоколи за ч. 1 ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) та за ст.183 (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Під час складання матеріалів працівники поліції з’ясували, що у жінки є наркотична речовина, схожа на солі. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Речовину вилучили та направили на дослідження.

Відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у Дніпрі на Монастирському острові чоловік зґвалтував школярку. Підозрюваного у скоєнні злочину затримали правоохоронці.

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