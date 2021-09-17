У Харкові жінка, у якої забрали собаку через знущання, завела нового: зоозахисники б'ють на сполох

У Харкові жінка, у якої забрали собаку через знущання, завела нового: зоозахисники б'ють на сполох

Харків'янка тримає собак у квартирі і не годує належним чином.

У Харкові КП "Центр поводження з тваринами" має намір конфіскувати у харків'янки тварин, які утримуються в неналежних умовах.

Про це повідомляє Newsroom.

2 роки тому співробітники виконавчої служби за рішенням суду вже вилучили у жінки собаку, з якого вона знущалася. Пенсіонерка після цього зібрала у квартирі нових тварин.

Сусіди жінки розповідають, що вона зараз тримає вдома чотири собаки і кота. Собаки ніколи не гуляють на вулиці, виють та гризуться. Сусіди також розповідають, що жінка б'є вихованців і не годує повноцінно.

Представнику "Центру поводження з тваринами" власниця тварин двері квартири не відкривала. У КП повідомили, що будуть домагатися їх конфіскації.

Нагадаємо, що у Львові нетверезий чоловік напав на 60-річну волонтерку, яка годувала безпритульних тварин. Він побив її по голові.

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