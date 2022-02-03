У Харкові жінка викрала пенсіонерку, щоб отримати її 3-кімнатну квартиру

У Харкові жінка викрала пенсіонерку, щоб отримати її 3-кімнатну квартиру

Жінка утримувала бабусю якийсь час, а сама займалася підготовкою документів для продажу квартири.

У Харкові жінка вирішила збагатитися чужою квартирою. Вона втерлася у довіру до самотньої пенсіонерки, вивезла її з її 3-кімнатної квартири і намагалася продати житло.

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Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції Харкоівської області.

У Харкові 53-річна жінка завела знайомство з 74-річною пенсіонеркою - власницею трикімнатної квартири. Зловмисниця вивезла бабусю з її житла, а сама почала збирати та готувати документи на продаж квартири.

До поліції звернулися родичі пенсіонерки, з якими вона не спілкується, і повідомили, що хтось має намір позбавити жінку житла. Правоохоронці розшукали зловмисницю і зниклу пенсіонерку.

"2 лютого під час здійснення оперативних заходів поліцейські встановили особу зловмисниці, а також місце, де вона незаконно переховувала пенсіонерку. Зараз 53-річну жінку затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їй про підозру за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) ККУ", - розповіли у поліції.

Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.

Нагадаємо, що у Харкові брат доглядальниці замовив вбивство чоловіка, щоб заволодіти його квартирою. Він знайшов людину, яка погодилася скоїти вбивство. Власника житла планували отруїти під час спільного застілля.

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