У Харкові жінка вмирала на підлозі, поки компанія, в якій вона перебувала, веселилася: подробиці вбивства

У Харкові жінка вмирала на підлозі, поки компанія, в якій вона перебувала, веселилася: подробиці вбивства

Жінку знайшли через місяць після того, як її бачили востаннє.

У Харкові у місцевій водоймі виявили тіло жінки зі слідами насильницької смерті. До її ніг скотчем були примотані шматки асфальту.

Також читайте Залишив помирати на підлозі: у Сумській області син вбив свою матір

Про це розповіла пресслужба Нацполіції у Харківській області.

Вчора, 8 січня, до поліції надійшло повідомлення від перехожої, яка помітила у ставку на вулиці Грозненській тіло людини.

Правоохоронці дістали з води тіло жінки, ноги якої були зв’язані між собою шнурком з примотаними до стоп скотчем шматками асфальту.

Слідчі відкрили за вказаним фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Особу загиблої встановили, нею виявилася 42-річна харків'янка, яка мешкала в будинку на вулиці Грозненській разом із матір'ю та сином.

За словами матері жінки, востаннє вона бачила доньку місяць тому. Рідні жінки до поліції не зверталися, оскільки та вела асоціальний спосіб життя, пиячила та неодноразово надовго йшла з дому. Також мати повідомила, що її донька підтримувала тісні стосунки із 43-річним сусідом.

Сусід заявив, що не бачив свою знайому вже майже місяць. Натомість інша сусідка згадала, що на початку грудня минулого року помітила потерпілу у компанії іншого чоловіка, який теж мешкає в цьому ж будинку.

З'ясувалося, 7 грудня 2021 року жінка разом з іншими знайомими вживала алкоголь в гостях у 50-річного сусіда. Під час застілля вона поконфліктувала з господарем і той вдарив її кулаком в обличчя. Жінка впала на підлогу, а компанія продовжила застілля в іншій кімнаті. Коли вечірка закінчилася, жінка вже була мертвою.

Згодом власник оселі витягнув тіло на балкон, де воно пролежало тиждень, а далі запакував у будівельний мішок і виніс до ставка, де втопив.

"Чоловік зізнався у вчиненні тяжкого злочину та співпрацює зі слідством. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Відповідно до санкції статті затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, що у Києві посеред вулиці знайшли тіло чоловіка з ножовими пораненнями.

Читайте також: