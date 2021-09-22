У Харкові жінка, яка втратила в ДТП чоловіка і дочку, не згодна з рішенням суду і збирається подавати касаційну скаргу.

Любов Азаренкова не задоволена тим, що винуватця ДТП, в якому загинули її чоловік та єдина донька, дали 9 років ув'язнення.

У Харкові Любов Азаренкова, яка втратила в ДТП чоловіка і дочку, не згодна з тим, як суд покарав винуватця - Дмитра Гарбишева. Жінка вважає, що 9 років покарання замало і збирається подавати касаційну скаргу.

Про це повідомляє KHARKIV Today.

21 вересня колегія суддів Харківського апеляційного суду залишила без змін рішення суду першої інстанції про позбавлення на 9 років волі Дмитра Габишева, який влаштував смертельну ДТП на Окружній дорозі в Харкові, в результаті якої загинули рятувальник та його донька.

Прокурор і адвокат потерпілої просили змінити вирок в частині основного покарання і винести інший - терміном на 10 років позбавлення волі. Захисник Габишева відзначав, що його підзахисний раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, провину визнав повністю і частково виплатив компенсацію.

Як розповіла Любов Азаренкова, з компенсації в 1 мільйон гривень батьки Дмитра Габишева виплатили їй 100 тисяч гривень. На зв'язок сторона винуватця ДТП не виходить. Потерпіла не розуміє, чому суд зробив поблажку Габишева, призначивши дев'ять років за два життя.

"Хоча б ці законні 10 років, які покладені, а не так як вони дали 9. Я не знаю, що це - поступка батькам або йому. Я навіть не зрозуміла сенсу цього року - що він їм дає. Дивно те, що за два життя не можуть навіть дати мінімальний - 10 років, - каже Азаренкова.



Сам Дмитро Габишев на суді попросив залишили вирок в силі.

"Хотів би ще раз перепросити. Вибачте мене, будь ласка, це жахлива трагедія, помилка. Щиро каюсь. Прошу залишити вирок в силі", - сказав Габишев.

Колегія суддів вирішила залишити апеляційну скаргу без змін. Любов Азаренкова вирішила звернутися до Касаційного суду.

Нагадаємо, що в Харкові винуватця смертельної ДТП, у результаті якої загинув рятувальник та його дочка, засудили до 9 років позбавлення волі.

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