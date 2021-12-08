У Харкові жінка задушила 2-річного сина і вистрибнула з вікна

У Харкові жінка задушила 2-річного сина і вистрибнула з вікна

Зараз жінка перебуває у лікарні.

У Харкові з вікна вистрибнула 36-річна жінка. Перед цим вона задушила свого маленького сина.

Про це повідомляють у телеграм-каналі "ТРУХА".

"На Академіка Павлова 132-В сьогодні вночі матуся задушила свого сина 2 років і вистрибнула у вікно з 4 поверху. "Яжмати" (харків'янка, 1985 р.н.) залишилася живою! Зараз у невідкладній лікарні під наркозом. На контакт не йде", - йдеться в повідомленні.

Цю інформацію ТСН.ua піідтвердили у пресслужбі Нацполіції Харківської області.

"На місці працювала слідчо-оперативна група. Матір вижила і перебуває у лікарні. Дитина померла. Причини смерті 2-річного хлопчика встановлюються ", - прокоментувала ТСН.ua речниця Нацполіції Харківської області Олена Бороннік.

Нагадаємо, що у Луцьку з вікна викинулася мама дівчинки, яка померла від отруєння каштанами.