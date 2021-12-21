У Харкові жінка запрягла собак у санчата і проїхалася з вітерцем засніженими вулицями (відео)

Жінка запрягла 4 чотирилапих.
У Харкові на вулиці помітили жінку, яка каталася на санчатах, які везли собаки.
Відео виклали в телеграм-каналі "ХС Харкьков".
На кадрах видно, як жінка їде тротуаром на санках, запряжених собаками. У Мережі повідомляють, що це сталося поблизу школи 128.
"Ідеальний спосіб пересування коли ожеледиця", - підписали відео автори.
Користувачі Мережі прокоментували побачене:
- Це ж не їздові собаки, можна й статтю за знущання з тварин отримати.
- Крутяк. Я думаю собакам по кайфу.
- Правильне використання хаски.
- Якщо кішку побачать, то буде дуже погано для жінки, санки летітимуть у різні боки, і санками можуть покалічити дитину, наприклад.
Нагадаємо, що у Джо Байдена з'явився новий пес. Зазначається, що це німецька вівчарка на прізвисько Командор. Відео з цуценям, яке бігає галявиною перед президентською резиденцією, Байден виклав у своїх соцмережах.
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