У Харкові зловмисник кинув гранату в натовп: у Мережі пишуть про трьох поранених

У момент вибуху поряд перебувала дитина, яка з переляку побігла у двори
У Харкові стався вибух на вул. Гагаріна. За попередніми даними, невідомий чоловік підірвав гранату.
Про це повідомляє Telegram-канал "Харків 1654".
Відомо як мінімум про трьох постраждалих. Через осколкове поранення одному з них начебто загрожує ампутація ноги.
"У момент вибуху поряд перебувала дитина, яка з переляку побігла у двори. Зараз її шукають", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що в Одесі у чоловіка копи знайшли дві гранати.