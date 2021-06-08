У Харкові зловмисник кинув гранату в натовп: у Мережі пишуть про трьох поранених

У момент вибуху поряд перебувала дитина, яка з переляку побігла у двори

У Харкові стався вибух на вул. Гагаріна. За попередніми даними, невідомий чоловік підірвав гранату.

Про це повідомляє Telegram-канал "Харків 1654".

Відомо як мінімум про трьох постраждалих. Через осколкове поранення одному з них начебто загрожує ампутація ноги.

"У момент вибуху поряд перебувала дитина, яка з переляку побігла у двори. Зараз її шукають", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Одесі у чоловіка копи знайшли дві гранати.

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