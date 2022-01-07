У Харкові знайшли мертве немовля у пакеті: поліція розшукала матір дитини

У Харкові знайшли мертве немовля у пакеті: поліція розшукала матір дитини

Для встановлення причини смерті дитини, тіло направлене на судово-медичну експертизу.

Тіло немовля у пакеті виявили біля під’їзду будинку по вулиці Єсеніна.

Про це інформує відділ комунікації поліції Харківської області.

Правоохоронці здійснили поквартирний обхід житлових будинків, опитали місцевих мешканців, оглянули наявність камер відеоспостереження.

Попередньо встановлено, що мати немовля - 22-річна студентка одного з навчальних закладів Харкова, громадянка іншої країни, яка мешкає в багатоквартирному будинку, біля якого було виявлено тіло дитини. Зараз жінка госпіталізована до лікарні.

Для встановлення причини смерті дитини, тіло направлене на судово-медичну експертизу.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше інша жінка через скруту залишила немовля на вулиці зі зворушливою запискою.

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