У Харкові знайшли підлітка, якого розшукували у Дніпропетровській області

У Харкові знайшли підлітка, якого розшукували у Дніпропетровській області

Хлопець втік з дому.

У Харкові патрульні виявили безвісти зниклого неповнолітнього, якого кілька днів розшукували рідні. 16-річний хлопець пішов із дому у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє патрульна поліція регіону.

Так, вчора, 9 грудня,Сьогодні, під час патрулювання Новобаварського району міста, патрульні звернули увагу на підлітка у брудному одязі. Вони поцікавилися, чи у хлопця все гаразд.

"Під час перевірки через наявні бази даних поліцейські встановили, що хлопця розшукують правоохоронці з Дніпропетровської області. Його батько повідомив до поліції про те, що його 16-річний син пішов з дому та не повернувся", - розповіли у патрульній поліції.

Видимих тілесних ушкоджень у підлітка не було та медичної допомоги він не потребував. Хлопця передали співробітникам ювенальної превенції.

"Шановні громадяни, просимо вас негайно повідомляти про випадки, коли зникають ваші близькі. Чим менше ми втрачаємо часу, тим ефективніше відбувається пошук", - нагадали українцям правоохоронці.

Нагадаємо, що під Луцьком знайшли 36-річного чоловіка, який зник тиждень тому. Його виявили на дачі.

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