У Харкові знайшли застреленим поліцейського

У понеділок, 3 липня, біля одного з будинків у Харкові у Немишлянському районі виявили тіло співробітника поліції з вогнепальною раною голови.

Про це повідомив прессекретар Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко.

"Біля тіла знаходився його табельний пістолет... За попередньою версією сталося самогубство", - розповів він.

За словами Чубенка, розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з позначкою "самогубство".

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Напередодні у м. Самбір Львівської області в ніч проти 27 червня в будинку загинули матір та її 11-річна дитина. Трагедія сталася через пожежу.

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