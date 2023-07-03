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У Харкові знайшли застреленим поліцейського

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
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691
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У Харкові знайшли застреленим поліцейського

У Харкові знайшли застреленим поліцейського / Фото: Facebook / Патрульна поліція Києва

За справою розпочато досудове розслідування.

У понеділок, 3 липня, біля одного з будинків у Харкові у Немишлянському районі виявили тіло співробітника поліції з вогнепальною раною голови.

Про це повідомив прессекретар Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко.

"Біля тіла знаходився його табельний пістолет... За попередньою версією сталося самогубство", -  розповів він.

За словами Чубенка, розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з позначкою "самогубство".

Напередодні у м. Самбір Львівської області в ніч проти 27 червня в будинку загинули матір та її 11-річна дитина. Трагедія сталася через пожежу.

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Дата публікації
Перегляди
691
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