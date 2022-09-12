У Харкові знову пролунали вибухи: не нехтуйте особистою безпекою

Ніч для Харкова - знову неспокійна.
У Харкові фактично відразу після опівночі пролунали вибухи.
У місті та області оголошена повітряна тривога.
Бережіть себе.
Не нехтуйте особистою безпекою і прямуйте в укриття.
Якщо ви не в укритті, дотримуйтесь правила двох стін.
Очікуємо на офіційні повідомлення від влади.
Інформація уточнюється.
Нагадаємо, що РФ атакувала ракетами Дніпропетровщину, Харківщину та Кременчук. Внаслідок атаки частина областей України залишилась без електрики.
У Харкові РФ ракетами влучила у ТЕЦ. Внаслідок обстрілу у Харкові загинула щонайменше одна людина.