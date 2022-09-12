У Харкові знову пролунали вибухи: не нехтуйте особистою безпекою

Ніч для Харкова - знову неспокійна.

У Харкові фактично відразу після опівночі пролунали вибухи.

У місті та області оголошена повітряна тривога.

Бережіть себе.

Не нехтуйте особистою безпекою і прямуйте в укриття.

Якщо ви не в укритті, дотримуйтесь правила двох стін.

Очікуємо на офіційні повідомлення від влади.

Інформація уточнюється.

Нагадаємо, що РФ атакувала ракетами Дніпропетровщину, Харківщину та Кременчук. Внаслідок атаки частина областей України залишилась без електрики.

У Харкові РФ ракетами влучила у ТЕЦ. Внаслідок обстрілу у Харкові загинула щонайменше одна людина.

Унаслідок обстрілу Харкова загинула одна людина

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