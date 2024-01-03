У Харкові знову пролунали вибухи: приліт поруч з житловим будинком

Триває чергова неспокійна ніч для українців.
У ніч проти 3 січня 2024 року у Харкові чутно вибухи.
Про це повідомив у соціальних мережах харківський мер Ігор Терехов.
За його словами, новий приліт стався поряд з житловим будинком.
Вибиті шибки, інформація щодо постраждалих уточнюється.
"Це черговий терористичний обстріл Харкова та спроба залякати мирних мешканців", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300, - про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Станом на зараз - без постраждалих. Є пошкодження освітньої установи.
Інформація оновлюється.
Нагадаємо, російські загарбники влаштували ракетний обстріл Харкова вранці 2 січня. Внаслідок атаки є поранені та загинула 91-річна жінка. У місті пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, господарські будівлі, магазини, кафе, аптеки, автомобілі.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Рашисти бомбили Харків і раптово влупили ракетами по Росії!
Читайте також:
- "Це справжній жах": рятувальники розбирають завали на місці атаки по багатоповерхівці у Києві
- "Прокинься, Європо!": як Захід відреагував на масований ракетний удар РФ по Україні
- Зруйнований цілий під’їзд: РФ атакувала Оріхів (фото)