У Харкові знову пролунали вибухи: приліт поруч з житловим будинком

У ніч проти 3 січня 2024 року у Харкові чутно вибухи.

Про це повідомив у соціальних мережах харківський мер Ігор Терехов.

За його словами, новий приліт стався поряд з житловим будинком.

Вибиті шибки, інформація щодо постраждалих уточнюється.

"Це черговий терористичний обстріл Харкова та спроба залякати мирних мешканців", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300, - про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Станом на зараз - без постраждалих. Є пошкодження освітньої установи.

Інформація оновлюється.

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Нагадаємо, російські загарбники влаштували ракетний обстріл Харкова вранці 2 січня. Внаслідок атаки є поранені та загинула 91-річна жінка. У місті пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, господарські будівлі, магазини, кафе, аптеки, автомобілі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Рашисти бомбили Харків і раптово влупили ракетами по Росії!

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