У Харкові зросла кількість поранених унаслідок ракетного удару

Кількість поранених збільшилась до восьми унаслідок обстрілу Харкова.

Про це у повідомленні у соціальних мережах зауважив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Стан трьох госпіталізованих медики оцінюють як середній.

Інші постраждалі - гостра реакція на стрес, стан легкий.

Окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300 із території російського Бєлгорода.

Тим часом міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни знову вдарили ракетами по житловій забудові.

"Жодного військового обʼєкту там немає. Виключно житлові будинки, або цивільна інфраструктура, на кшталт магазинів, лікарень, аптек тощо", - наголосив мер.

Нагадаємо, під час вечірньої повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи.

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