У Харкові зросла кількість постраждалих унаслідок російської атаки

У результаті обстрілів пошкоджено готель, багатоквартирні житлові будинки, дитячий садок, адміністративні будівлі, магазини, ресторани, торговельні павільйони та автомобілі людей тощо.

Внаслідок ворожої атаки на центр Харкова поранено 26 осіб, серед них діти та іноземець.

Про це інформує Харківська обласна прокуратура у соціальних мережах.

За процесуального керівництва Шевченківської та Київської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 30 грудня близько 19:10 російські військові завдали ракетні удари по центральній частині м. Харкова.

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У результаті обстрілів пошкоджено готель, багатоквартирні житлові будинки, дитячий садок, адміністративні будівлі, магазини, ресторани, торговельні павільйони та автомобілі людей тощо.

Станом на зараз відомо про 26 поранених, серед них двоє хлопців 16 та 14 років і радник з безпеки команди журналістів німецького медіа — громадянин Великої Британії.

Девʼятеро осіб з усіх постраждалих отримали допомогу на місці.

За попередніми даними, ворог бив по місту ракетами типу С-300 з території з Бєлгородської області Росії.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

Нагадаємо, напередодні, 29 грудня, окупанти пошкодили будівлю лікарні у Харкові. Приліт зафіксували у Київському районі міста.

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